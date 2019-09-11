【中美貿易戰】博爾頓被炒有利中美達成協議？內地學者指影響不大

美國總統特朗普（Donald Trump）解僱對華鷹派博爾頓（John Bolton），此舉被指加大了中美達成貿易協議的可能性。但中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，美國此舉對中國影響不大。

美國總統特朗普9月10日在Twitter上說，他已將美國國安顧問博爾頓解職。

博爾頓離職被指有利於中美談判。（AP）

博爾頓被解僱正值中美籌備新一輪貿易談判之際。中國國務院副總理劉鶴、美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於10月初在華盛頓會晤，舉行第十三輪貿易談判。

有分析指，特朗普急需儘快同中國簽署一份貿易協議，以避免美國經濟的大幅放緩。但是除非美國找到方式放緩封殺華為的行動，否則中美不會達成任何協議。如今，博爾頓被迅速解職，有觀點認為增加了達成協議的可能性。

然而，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，此舉「影響不大」。時殷弘解釋稱，在經貿、意識形態、南海、台灣、香港等問題上，主張對華採取強硬態度，而且權力和影響比博爾頓更多的大有人在。美國對華政策比較複雜，不是一個像博爾頓這種主張和頭腦簡單化的人能夠對付，他最多隻是助長了鷹派陣營而已。美國現在的全面對華強硬和競鬥態勢，不會因為博爾頓下台而有明顯變化。

時殷弘稱，博爾頓主要關心的，更多是如何對付伊朗、阿富汗、敘利亞、朝鮮、委內瑞安等美國的敵對國家。美國雖然將中國定義為長期的頭號戰略競爭對手，但還不至於是敵對國家。

在戰略軍控方面，博爾頓主張向中國施壓並要求中國加入《中程導彈條約》、《新削減戰略武器條約》等限制戰略武器的條約。

對此，核問題專家趙通認為，博爾頓的離去可能意味中國被要求加入《新削減戰略武器條約》的壓力會較小，但中國依然會面對削減中程導彈的壓力。