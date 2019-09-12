北京建國際人才社區　逾4000名外國人獲「中國綠卡」有永久居留權

北京政府新聞辦周四（12日）舉行北京市慶祝中華人民共和國成立70周年對外開放專場發布會，據該市發改委新聞發言人介紹，北京正在加快建8個國際人才社區，目前已有超過4000名外籍高層次人才獲得永久居留權。

北京有逾4000名外籍人士獲得「中國綠卡」，擁有永久居留權。（資料圖片／視覺中國）

發言人稱，在科技人才交流合作方面，北京市打造以「中關村論壇」為龍頭的國際科技創新合作交流品牌，發布前沿信息，拓寬合作渠道，擴大國際影響。2018中關村論壇年會共有來自美國、英國、德國、法國、以色列等13個國家和地區的近百名全球頂尖科學家、領軍企業家、新鋭創業者、知名投資人參與，論壇累計參會人數超過2000人次。

此外，北京還舉辦了多個高端國際論壇和會議，在匯聚國際優秀人才、共享科技智慧成果、促進國內外創新資源對接、造良好國際科技交流合作環境方面的功能進一步釋放。目前，北京正加快建設朝陽望京、中關村科學城、未來科學城、石景山首鋼、通州、順義、懷柔科學城、北京經濟技術開發區等8個國際人才社區。

中華人民共和國外國人永久居留證件的背面。（資料圖片／視覺中國）

據介紹，2016年初北京建立了外籍人才引進「直通車」模式，提升外籍人才在京工作生活的便利性，外籍人才申請永久居留的辦理時限由180個工作日縮短為50個工作日。截至目前，已有超過4000名外籍高層次人才獲得永久居留權。

（新京報）