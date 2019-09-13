美參院通過《維吾爾人權政策法案》　中國外交部：停止干涉內政

美國聯邦參議院11日間一致通過《維吾爾人權政策法案》（Uighur Human Rights Policy Act），要求美國政府密切注意關押新疆維吾爾人的「再教育營」，並擬對負責再教育營政策的官員予以制裁。 對此，中國外交部12日表示，中方對此堅決反對，敦促美方停止借涉疆問題干涉中國內政，停止推動有關議案成法，以免損害中美關係大局。

據法廣報道，美國參議院在星期四（11日）通過了新疆《維吾爾人權政策法案》，這項法案由國會民主黨與共和黨兩大黨派的代表共同推出，法案內容包括對參與興建新疆再教育營的中國企業實行制裁，對負有責任的官員施予制裁，保護在美國境內的維族人不受中國威脅以及美國國務院設立專職處理新疆問題等。該法案之後將送聯邦眾議院表決。由於此案廣受兩黨支持，預料可望在眾議院順利通過。

新疆一處「職業技能教育培訓中心」內正在上課。（資料圖片）

據人民日報消息，在12日中國外交部記者會上，有記者問：美國會參議院9月11日晚審議通過「維吾爾人權政策法案」，呼籲美政府就涉疆問題加大對華施壓力度，中方對此有何評論？

華春瑩說，這一法案無視客觀事實，對新疆的人權狀況和中國政府治疆政策進行歪曲抹黑和無端指責，粗暴干涉中國內政，只會引起中國人民更強烈的憤慨。

她表示：「我們敦促美方尊重客觀事實，恢復理性，摒棄冷戰思維，停止借涉疆問題干涉中國內政，停止推動有關議案成法，以免損害中美關係大局。」