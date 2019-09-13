【加強國慶安保】內地公安配發5件套新裝備：伸縮警棍增防脱手環

國慶70周年臨近，為配合安保維穩工作，內地公安機關近日開始更換警員的個人裝備，並在北京舉行配發啟動儀式。首批2000套新型單警裝備，已派發給北京地區鐵路公安機關、民航公安機關的前線民警。 5種新裝備包括伸縮警棍、催淚噴射器、強光手電筒、金屬手銬和多功能腰帶。5款新型裝備相比目前一套8件的裝備，除了重量減輕，性能亦有提升。

【伸縮警棍】

伸縮警棍採用軍用級材料，重量減輕，使用更靈活；加裝了防脱手環，可避免滑脱狀況出現；解決收棍不便的問題。（影片截圖）

【催淚噴射器】

催淚噴射器解決了噴嘴易堵和餘量顯示問題，噴射劑容量增加，噴射距離提高。（影片截圖）

【強光手電筒】

新型強光手電筒亮度增強，增加破拆功能和剩餘電量顯示功能，照明時間增加，還設計了通用叉電接口。（影片截圖）

【金屬手銬】

「玫瑰金」顏色的手銬採用三排齒防拔設計，更加輕便美觀。（影片截圖）

【多功能腰帶】

腰帶減輕0.6kg，可令各裝具套旋轉，移動位置和拆卸更快速，實戰性能提高。（影片截圖）

根據介紹，單警裝備是公安民警使用頻率最高、執法執勤必備的重要裝備，也是民警保護自身安全的基本保障和公安機關戰鬥力的體現。

而據公安部裝備財務局負責人介紹，自2006年以來，內地公安機關基層前線民警已實現了人手一套單警裝備。但隨著公安工作形勢任務的發展變化，單警裝備配備標準和技術性能標準不夠適應的問題凸顯，迫切需要更新換代。

因經過調研和徵求意見後，今年上半年，裝備財務局完成了伸縮警棍、催淚噴射器、強光手電、金屬手銬和多功能腰帶等5種新型單警裝備的定型列裝工作。