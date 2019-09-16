前國家副主席李源潮現身復旦大學　參加老師追思會

前國家副主席李源潮自裸退之後，很少在公開活動中露面。據上海復旦大學管理學院官網消息，李源潮9月14日現身該校，參加其老師孫芳烈逝世兩周年追思會，但大學官網隨後卻將該報道刪除。 隨後，微信公眾號「旦秝智慧」昨日（15日）發布消息指，李源潮亮相上海復旦大學，參加其老師孫芳烈逝世兩周年追思會並發言。

李源潮（前左二）現身上海復旦大學。（微信公眾號「旦秝智慧」）

李源潮畢業於復旦大學數學系，孫芳烈是他當年的班主任。在孫芳烈逝世兩周年之際，她的同事和學生從全國各地相聚到一起，舉行了一場特別的追思會。

李源潮以校友身份發言表示：「我們離開復旦上學的日子，已經40年了，40年來我一直感謝我們的母校，感謝我們的老師。每一個人都有自己崇拜的大學老師，有自己特別感謝的對象，但對我們班來說，最大公約數就是我們的班主任孫芳烈老師。所有同學感激不盡、唸唸不忘。孫芳烈老師是對我們幫助最大，也是我們最尊敬而且是終身不忘的老師。」

資料顯示，李源潮生於1950年11月，早年在共青團系統和中國文化部任要職，此後主政江蘇。2007年李源潮北上出任中組部部長，掌握人事大權，同年躋身中共中央政治局委員。

中共十八大後，李源潮連任政治局委員，並改任中國國家副主席一職。2017年中共十九大上，時年67歲的李源潮未能再次進入中共領導層序列，隨後徹底退出政壇。

卸任後，李源潮曾有過幾次公開的露面，且多為私人場合。2018年9月30日，李源潮出席國慶招待會。數日後的10月4日，他和妻子高建進回到50年前曾經工作過的江蘇大豐上海農場。2019年1月2日，李源潮在江西省景德鎮市等地相關官員的陪同下現身皇窯考察。2019年6月，李源潮閲讀《人民日報》報紙的照片在社交平台熱傳。

（綜合報道）