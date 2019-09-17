公安部長趙克志：全力確保反恐工作落到實處　創造安全穩定環境

據新華社消息，國務委員、國家反恐怖工作領導小組組長趙克志昨日（16日）在國家反恐怖工作領導小組會議暨全國反恐怖工作電視電話會議上強調，要以強烈的政治擔當、使命擔當、責任擔當，全力確保反恐怖工作各項措施落到實處、取得實效，為新中國成立70周年創造安全穩定政治社會環境。

趙克志要求，要做到統一思想和提高認識到位，始終繃緊反恐怖鬥爭這根弦，以最高標準、最嚴要求、最周密措施堅決防止暴力恐怖案事件的發生，確保全國社會大局持續穩定。

他續指，要做到情報資訊和偵察打擊到位，堅持情報先導，打好「嚴打嚴防暴力恐怖活動攻堅戰和新疆反恐維穩組合拳」。要做到反恐怖防範和應急準備到位，確保一旦遇有突發情況能夠及時反應、高效應對、穩妥處置。要堅持齊抓共管，加強組織協調，做到反恐怖工作責任和措施要求落實到位。

習近平會見賀一誠，公安部長趙克志（右）與中央統戰部長尤權（左）、外交部長王毅（中）參加。（新聞聯播）

值得一提是，國家主席習近平日前會見澳門特區第五任行政長官賀一誠，趙克志在座，是國家主席會見港澳特首首次有公安部部長參與。而據本港《星島日報》消息，因應近期香港局勢，中共中央港澳工作協調小組領導層擴容，趙克志出任副組長，這顯示公安系統在涉港事務將扮演更重要角色。

（綜合報道）