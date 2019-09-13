星島：公安部長趙克志出任港澳工作協調小組副組長　應對港亂局

據本港《星島日報》消息，因應近期香港局勢，中共中央港澳工作協調小組（簡稱「港澳小組」）領導層擴容，國務委員、公安部部長趙克志出任小組副組長。

國家主席習近平日前會見澳門特區第五任行政長官賀一誠，國務委員、公安部部長趙克志在座。據悉，這是國家主席會見港澳特首首次有公安部部長參與。

習近平會見賀一誠，公安部長趙克志（右）與中央統戰部長尤權（左）、外交部長王毅（中）參加。（新聞聯播）

《星島日報》消息指，趙克志日前獲得新職，出任港澳工作協調小組副組長，這顯示公安系統在涉港事務將扮演更重要角色。

目前，港澳小組組長為中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，副組長則還有中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，國務委員、外交部部長王毅，國務院港澳辦主任張曉明。香港中聯辦主任王志民及澳門中聯辦主任傅自應均為小組成員。

據早前消息，趙克志8月26日曾現身廣東調研，當時他表示，公安隊伍要準確認識當前形勢和風險挑戰，嚴密防範嚴厲打擊各類顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動，堅決守好國家政治安全「南大門」，捍衛國家政治安全。

趙克志是山東人，在山東工作多年，2001年升任山東省副省長，之後又曾先後出任江蘇省副省長、貴州省省長、中共貴州省委書記、中共河北省委書記。現任中共中央委員、中共中央政法委員會副書記，國務委員兼公安部部長、黨委書記。