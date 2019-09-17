【雷霆2019】粵港澳同步清查近萬娛樂場所　繳毒品槍枝拘逾710人

廣東省公安廳日前表示，粵港澳三地警方已於本月10日至11日同步展開「雷霆2019」第一次統一清查行動，共清查9000多間娛樂場所，繳獲18公斤各類型毒品、150支各類型槍支，並查獲29噸走私紅油，共計有超過710人被抓獲。 相關負責人強調，廣東警方將與港澳警方通力協作，繼續做好「雷霆2019」第二階段行動，進一步鞏固、擴大統一清查行動成果。

廣東警方表示，自2000年以來，廣東、香港、澳門三地警方每年都會例行開「雷霆」系列專項行動，主要內容是打擊跨境犯罪，目前已成為粵港澳警方加強警務協作、密切信息交流、共同打擊跨境犯罪的「品牌」行動。

廣東警方截查可疑車輛。（廣東省公安廳）

據了解，「雷霆2019」聯合打擊行動至今，粵港澳三地成功摧毀多個橫跨粵港、粵澳的犯罪集團。例如深圳、香港兩地警方成功破獲「7．10」跨境販毒案，抓獲17名疑犯，其中有3名香港籍疑犯，斬斷一條橫跨粵港兩地的容留、販賣、運輸毒品犯罪網絡；珠海和澳門兩地警方成功打掉一個橫跨粵澳兩地的販毒網絡，抓獲37名疑犯。

在內地方面，今次的「雷霆2019」行動期間，廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等地公安機關以「套路貸」等新型涉黑涉惡犯罪為目標，成功打掉16個相關犯罪集團，抓獲140多名疑犯，破獲20多宗刑事案件，查封扣押凍結涉案資產超過9300萬元人民幣。

（新華社）