葉劍英長子葉選平逝世　享年95歲　曾長期主政廣東

據《中國民族博覽》雜誌社旗下新媒體大白新聞消息，原全國政協副主席、前中共中央委員、前廣東省長葉選平，今天（17日）在廣州病逝，享年95歲。葉選平是已故中共元老、開國元帥葉劍英的長子。

該消息最早由微博大V「@琴心劍膽的温馨小屋」發出，稍後解放軍少將蔡長元之子蔡小心亦在微博上稱，葉選平已經逝世。大白新聞則在今天下午約5：20發布了消息。

葉選平（左）和葉劍英合影。（網絡圖片）

葉選平1924年12月20日出生在廣州市，抗戰期間曾在延安自然科學院學習，中共建政後，他在1952年被派往蘇聯學習。

1979年，葉選平出任廣東省副省長、兼省科委主任；1983年，任中共廣州市委副書記、市長；1985年，晉升廣東省省長，1988年又連任廣東省省長。1991年4月，在第七屆全國政協第四次會議上，他增選為全國政協副主席。此後，他分別於1993年和1998年連任第八屆、第九屆全國政協副主席。

葉選平（左二）是葉劍英（中）的長子。（微博）

據內地媒體消息，今年4月5日清明節，葉選平還曾到廣州市黃花崗廣州起義烈士陵園參加緬懷葉劍英活動。

據了解，葉劍英共有三子三女，葉選平是長子，次子葉選寧已經於2016年去世，三子為葉選廉。葉劍英長女葉楚梅、次女葉向真、三女葉文珊。