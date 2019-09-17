據新華社消息，國家主席習近平今天（17日）簽署主席令，根據十三屆全國人大常委會第十三次會議17日下午表決通過的全國人大常委會關於授予國家勛章和國家榮譽稱號的決定，授予42人國家勛章、國家榮譽稱號。 其中全國政協副主席、前香港特首董建華被授予「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號。

董建華被授予「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號。（資料圖片）

在早前建議人選的公示中指出，董建華作為香港特別行政區首任行政長官，為貫徹落實「一國兩制」方針和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》作出重要貢獻。

公示提及，董建華帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦亞洲金融危機、外部經濟環境變化以及沙士疫情等帶來的種種困難，妥善處理諸多複雜的社會政治經濟問題，維護香港的整體利益，維護國家的主權、安全和發展利益，為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出重大的歷史性貢獻。

據了解，國家勛章和國家榮譽稱號一般每5年授予1次，在中華人民共和國成立「逢5、逢10」周年時進行，有需要時可以及時授予。適逢中華人民共和國成立70周年，中共中央決定首次開展國家勛章和國家榮譽稱號集中評選頒授，隆重表彰一批為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勛模範人物。