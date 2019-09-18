【中美關係】崔天凱：貿易戰損害彼此　不希望在爭鬥中相互消耗

「新時代大講堂」活動於當地時間17日在美國紐約舉行。中國駐美大使崔天凱會上發表演講時，談到當前中美關係中的三個「最根本」問題。他說，中美關係再次走到歷史十字路口，面臨何去何從的大問題。「愈是這樣的時候，我們愈要追根溯源，深入探討一些最根本也可能最簡單的問題。」 崔天凱還強調，美方單方面挑起的貿易戰所帶來的結果是「損害彼此、殃及世界」，他希望兩國超越當前、共同演進，而不是在你輸我贏的爭鬥中相互消耗。

崔天凱在「新時代大講堂」上發表主旨演講。（中國駐美大使館網站）

首先是中美關係出現問題癥結何在？崔天凱說，美方一些人稱中國變得強大、強勢，要取代美國、要稱霸。問題不在中國本身，而在於美方對中國的認知出現了偏差。「中國仍是一個發展中國家，人均GDP不到美國的六分之一，還有貧困現象，不同地區、不同人群之間貧富差距較大；金融體系改革尚未完成。我們的主要挑戰仍然在國內。」

中國的發展目標是改善人民生活，不是爭奪全球霸權。中國即便非常發達也會堅持和平發展。中國的發展還使包括美國在內世界各國廣泛受益。 崔天凱

第二，美方現行對華政策真的能給自己帶來利益嗎？崔天凱指出，台灣問題上，一個中國原則是中美關係政治基礎，美方屢屢觸碰紅線極不明智，有可能對中美關係造成長久傷害，甚至把自己捲入不想要的衝突。經貿問題上，美方單方面挑起和升級的貿易戰從一開始立論就是錯的，結果更是損害彼此、殃及世界。談及「脱鈎論」，崔天凱指兩國40年合作形成的利益融合如此之深，「打斷骨頭連著筋」；即便脱鈎了，美方也不能獨善其身。

崔天凱在活動上談到當前中美關係中的三個「最根本」問題。（中國駐美大使館）

最後，中美關係路在何方？崔天凱說，中美關係40年發展經驗說明合作是唯一正確選擇，也應是中美始終堅持的大方向。中美合作需求和潛力巨大。在很多美方有關切或利益的問題上，同中方合作不可或缺。

中美之間有矛盾分歧很正常，但最終要回歸平等磋商解決，別無他途。差異和分歧不應成為發生對抗和衝突的理由，相反應被視為互補合作的機會和潛力。 崔天凱

崔天凱認為，中美關係早已超越雙邊範疇，諸多全球性問題都需要國際合作特別是中美合作解決。「大國的競爭歸根到底是自身治理和發展的競爭。我們要做的是不斷超越自己、超越當前、共同演進，而不是在你輸我贏、你死我活的爭鬥中相互消耗。」

他表示，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，才是正確的途徑。

（中新社、中國駐美大使館）