華為發布AI訓練集群Atlas 900　號稱全球最快　10秒掃瞄20萬星體

中國科技巨頭華為今天（18日）人工智能（AI）訓練集群Atlas 900，號稱計算能力全球最快。華為方面亦同時宣布，加大對計算產業的佈局。

華為副董事長胡厚崑。（資料圖片／新華社）

Altas 900由數千顆昇騰處理器組成，具有超強算力，未來將被用於科學探索和技術創新。華為副董事長胡厚崑今早在上海舉行的華為全聯接大會（Huawei Connect）上，用天文探索的案例，闡述Atlas 900的計算能力。

他表示，以SKA射電天文望遠鏡採集到的南半球星空圖為例，一名天文學家需要花169天才能從20萬顆星體中，肉眼識別出具有某種特徵的星體，而Atlas 900能在10.02秒中，完成對20萬顆星體掃瞄，準確對具有某種特特徵的星體進行定位。

胡厚崑說，在衡量AI計算能力的ResNet-50圖片分類模型下，Atlas 900的表現目前達到業界最佳，只需59.8秒完成訓練，在同等精度下比原來的世界紀錄快10秒。

他還表示，華為之前給外界的印象是做聯接，從有線到無線，從2G到今天的5G，但要支撐未來的智能世界，聯接和計算缺一不可。未來10年，世界將面對一個計算產業蓬勃發展的新藍海，每年的市場規模將達到2萬億美元，因此華為將堅定不移地投入計算產業。

（綜合報道）