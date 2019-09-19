中國外交部批越南在萬安灘勘探石油　籲停止侵權活動

中國勘探船「海洋地質8號」從今年7月初開始，不斷進入越南聲稱擁有主權的南海海域與其中的萬安灘，引發越南外交部多次抗議，越南國際法協會（VSIL）昨（28日）發表公開信抗議，表示中國對南海海域部份島嶼的主權聲索沒有法律依據，已破壞國際法並影響區域穩定。 在北京，外交部發言人耿爽主持例行記者會並回答記者提問，指中國對萬安灘附近海域擁有主權權利和管轄權，又批評越方自今年5月以來一直在萬安灘海域開展單方面油氣鑽探作業，呼籲越方立即停止單方面侵權活動。

中國勘探船「海洋地質8號」從今年7月初開始，不斷進入越南聲稱擁有主權的南海海域與其中的萬安灘。（資料圖片）

耿爽說，中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島萬安灘附近海域擁有主權權利和管轄權。對此，中方擁有充分的歷史和法律依據。

他批評，越方自今年5月以來一直在萬安灘海域開展單方面油氣鑽探作業，嚴重侵犯中方的權益，違反包括《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》在內的中越雙邊協議、《南海各方行為宣言》第五條以及《聯合國海洋法公約》相關規定。

他呼籲，越方應立即停止單方面侵權活動，使有關海域恢復和諧安寧。中方在南海中國管轄海域有關作業合法合理，無可非議。中方願繼續與越方一道，通過友好協商妥善處理有關問題。

（綜合報道）