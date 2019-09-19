國家禁毒辦：中國對芬太尼全年合法需求為30公斤　「帳清清楚楚」

近來，美國多次指控，該國芬太尼（Fentanyl）類物質的主要來源地是中國。中國國家禁毒委員會辦公室相關負責人近日在接受中新社記者採訪時表示，中國對芬太尼類藥品的合法需求，相關生產廠家、營銷商都是由國家統一規定並定點使用，全年全國合法的需求為30公斤左右，「使用方面的這本帳清清楚楚，現階段企業生產的芬太尼是完全可以滿足國內正常的醫療需求。」

芬太尼是一種強力鎮痛劑，適用於治療疼痛和手術鎮痛。（VCG）

這位負責人說，如何平衡整類列管和合法需求這兩者之間的關係，其實中國政府在決定正式整類列管芬太尼物質之前，就已經進行充分論證。既要整類列管，把非法的渠道管住，同時又不能影響正常的醫療、工業方面的需求。

中國國家禁毒委員會副主任劉躍進日前表示，隨着社會的發展，科技的進步，工業醫藥各方面產生新的需求，未來如果出現某些芬太尼類物質合法需求的大量增加，將會根據實際情況對這些品種適當調整。同時，相關監管手段、監管方式，也會隨之做出調整，會根據實際情況來靈活地、實事求是地處理。

芬太尼是一種強力鎮痛劑，適用於治療疼痛和手術鎮痛，與海洛英、嗎啡等藥物效果類似。不過芬太尼較嗎啡強效50至100倍，以藥效迅速、副作用較少著稱，成為有效取代嗎啡的鎮痛用醫療藥物。

事實上，近年芬太尼及類似藥物成為盛行於美國的毒品，美國曾多次指控，該國芬太尼類物質的主要來源地是中國。但中國就否認指控，強調並非美國芬太尼類物質的主要來源，表示美方的指控沒有依據，與實際情況嚴重不符。

（綜合報道）