騰訊徵信公司大換血：馬化騰不再擔任法人，卸任執行董事

據天眼查資料顯示，馬化騰日前不再擔任騰訊徵信公司法定代表人，同時卸任執行董事。 騰訊稱，本次法定代表人變更屬於公司內部治理範疇，與公司實際經營情況無關。

資料顯示，騰訊徵信公司成立於2015年3月17日，註冊資本5000萬元人民幣，現任法定代表人，董事長為騰訊副總裁林海峰，鄭浩劍任總經理。主營項目為機構使用者提供信用信息支援；企業徵信及相關業務等，深圳市騰訊電腦系統有限公司持股95%，深圳市世紀凱旋科技有限公司持股5%。

今年6月，林海峰晉升為騰訊公司副總裁，全面負責騰訊金融科技業務的管理與發展，騰訊金融科技旗下包括移動支付產品如乘車碼、微信香港錢包、手機充值、信用卡還款、港菲匯款等；金融應用產品如騰訊理財通、騰訊自選股、騰訊微證券等；此外還有騰訊區塊鏈、供應鏈金融等產品。

騰訊信用是騰訊徵信推出的個人徵信管理平台，主要基於歷史行為信息，通過採集不同維度的信息，運用大數據，機器學習以及傳統統計方法相結合的技術手段來客觀的反映用戶的信用水準，從而得出用戶的守信指數，用信用分來反映使用者的信用水準，分數多寡通過專業、先進的信用評分模型評估得出，分數越高代表信用水準越高。

去年1月31日，騰訊信用開放公測，騰訊信用分是基於微信與QQ互聯網歷史資料，通過「履約、安全、財富、消費、社交」五大維度，運用大資料等技術綜合評估得出，最低300分，最高850分，然而該項服務僅被僅上線一天就被叫停，迄今仍未恢復。

（搜狐新聞、財新網）