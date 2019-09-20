【葉選平逝世】家人設靈堂　習近平母親與胞弟送花圈

17日，中共開國元帥葉劍英長子、廣東省前省長葉選平在廣州逝世，享年95歲。 葉選平家人日前在廣州設立靈堂，網絡圖片顯示，中國國家主席習近平母親齊心和胞弟習遠平均有贈送送花圈表示慰問。

習近平母親齊心和胞弟習遠平均有贈送送花圈。（網絡圖片）

網上流傳照片顯示，在靈堂內，葉選平照片一旁放有習近平母親齊心和胞弟習遠平所送花圈。送花圈的還有葉選平遺孀、深圳前副市長吳小蘭，以及胞妹葉楚梅及其丈夫、中國前副總理鄒家華等。此外，《明報》指，曾任廣東省長的中國全國人大華僑委員會副主任黃華華和現中國全國政協港澳台僑委員會主任朱小丹均有到場致哀。

習近平父親習仲勛與葉劍英都是中共元老，習仲勛曾在改革開放初期主政廣東，後來1985年至1991年葉選平擔任廣東省長期間，對廣東改革開放有重要貢獻。官媒新華社訃告稱葉選平為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國經濟建設戰線的傑出領導人。」作為改革開放初期廣東省的主要領導人之一，葉選平對中國改革開放作出重要貢獻，在香港和澳門也有深厚人脈。

葉選平的最後一次公開露面，是在今年4月清明節到廣州起義烈士陵園，參加緬懷葉劍英活動。

《明報》指，葉選平追悼會將於9月23日在廣州殯儀館舉行。有分析指，中共或將委託中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋等人前往廣州送別，並慰問其親屬。