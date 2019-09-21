【國慶70周年】中央檔案館公開當年開國大典彩色影片　至今最完整

為慶祝中國人民共和國成立70周年，中共中央檔案館在周六（21日）公開一批精選館藏及珍貴檔案文獻，當中包括有至今時間取長、內容最完整的1949年10月1日中華人民共和國開國大典影片。 據介紹，該段影片是以俄羅斯聯邦檔案部門提供的蘇聯時期相關彩色影片剪輯而成。

影片清楚可見到多位已故中共領導人及元老，包括有毛澤東，朱德，劉少奇，林伯渠、何香凝，周恩來、沈鈞儒、董必武、賀龍、陳毅、劉伯承等，甚至有孫中山夫人宋慶齡。

毛澤東（左）與朱德（右）。（影片截圖）

+ 15 + 14 + 13

影片的字幕介紹，當年是由朱德負責檢閲解放軍海陸空部隊，共計有1.64萬名指戰員、17架戰機、119門各類火炮、152輛坦克及裝甲車、222輛汽車，以及如今在閲兵式已極少機會見到的2322匹軍馬。

影片最後更稱，「中華人民共和國的建立，是中國共產黨領導全國各族人民，經過二十八年艱苦卓絕的奮鬥取得的勝利，徹底結束了舊中國半殖民地半封建社會的歷史，徹底結束了舊中國一盤散沙的局面，徹底廢除了列強強加給中國的不平等條約和帝國主義在中國的一切特權，實現了中國從幾千年封建專制政治，向人民民主的偉大歷史飛躍。沒有共產黨，就沒有新中國，這是人民從長期奮鬥中得到的最基本、最重要的結論」。

（微博）