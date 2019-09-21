【國慶70周年】深圳連續26天燈光騷　市民每晚唱「我和我的祖國」

中華人民共和國建國70週年國慶即將到來，為慶祝國慶，深圳方面決定從2019年9月20日開始至10月15日，以全新設計主題畫面，每天晚上舉行三場燈光表演，具體時間為19:30、20:30、21:00。

9月20日，燈光騷正式登場。據悉，燈光騷以全新設計的《我和我的祖國》為主題畫面，國慶期間每天三場滾動播放，讓市民體驗視覺盛宴。

+ 6 + 5 + 4

據了解，燈光騷時長約19分鐘，由五大部分組成：國慶開場畫面、我愛你中國、輝煌新時代、我和我的祖國、先行示範區。

20日的燈光騷於當晚7點半準時開始。燈光騷開始後，四面八方樓宇瞬間亮起五星紅旗圖案，隨著《我愛你中國》音樂響起，「我愛你中國」五個字緩緩在樓宇呈現出來。隨後，隨著倒數五個數，燈光幻化為鵬城的山、林、湖……翱翔天際的大鵬、播撒下無數璀璨的星光，此後，幾大篇章陸續鋪開，最終燈光打出「建設中國特色社會主義先行示範區」大字，這也是最後一個篇章。

「前段時間知道今晚會有國慶版燈光秀，特地掐了時間過來。」深圳王先生表示，自己來深圳30年，覺得深圳這座城市始終年輕，始終有活力，每次觀看燈光秀其實都有不一樣的感受，值得一看再看。「電視和照片永遠比不過現場，一旦音樂響起、燈光綻放，所有人都會被感動和震撼。」

而「90後」的姜小姐稱，她專門請假從湖南坐高鐵來深圳，把觀看燈光騷作為來深旅遊「打卡」的第一站。她說，自己很早之前就做好攻略來看今晚的新版燈光秀，現場比自己想像的還要震撼，當序曲篇的音樂一響起，不禁有點熱淚盈眶。

此外，國慶期間，每天晚上7點半第一場燈光秀之前，將在市民中心廣場，以百人合唱團領唱「我和我的祖國」的形式，點燃市民的愛國熱情。

（《南方都市報》）