國足門將張鷺醉駕被刑拘　喪失國家隊集訓比賽資格兼停薪

據天津警方今日（周六）通報，當地交警周三（18日）在專項行動中查獲一起醉酒駕駛交通違法行為，涉事司機為天津天海球員、國足門將張鷺，他因涉嫌危險駕駛罪已被公安依法刑事拘留，案件仍在辦理中。 消息曝光後引起熱議，張鷺也難逃處罰。中國足協今日表示，決定立即取消張鷺在中國國家隊的集訓、比賽資格。而天津天海俱樂部同日也發聲明稱，對張鷺判以停薪、停訓、停賽，還會根據司法機關的處理結果再作進一步處罰。

張鷺被天津交警查獲有醉酒駕駛的違法行為。（影片截圖）

根據警方通報，事發在18日晚近11時，公安交管部門在河東區六緯路與東興路交口夜檢時，查獲張鷺涉嫌醉酒駕駛車輛，現場呼氣式酒精檢測結果為191.2mg/100ml，隨即組織對張某血液酒精含量進行檢驗。

通報稱，至20日上午，鑒定部門出具的《司法鑒定意見書》鑒定意見為，張鷺血液中酒精含量為253.3mg/100ml，因此以涉嫌危險駕駛罪對其刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

張鷺喪失國家隊集訓比賽資格，並遭到停薪處罰。（資料圖片/VCG）

在警方通報案情後，中國足協表示對事件高度重視。足協稱，張鷺作為國家隊備戰2022世界盃預選賽大名單的球員，涉嫌違法犯罪行為，中國足協對此極為痛心並深感自責。對於國家隊管理出現的問題，責成國家隊領隊劉殿秋做出深刻檢查。同時也將以此為誡，進一步加強對國家隊的管理，強化球員個人修養和素質水平的提高，塑造、維護良好的公眾形象，並將加大對各種違規違紀行為的處罰力度。

足協決定，立即取消張鷺在中國國家隊的集訓、比賽資格，並停止參加中國足球協會舉辦的所有正式足球活動，同時將持續關注此案進展情況，並將依據有關部門的正式處理結果，做出進一步的嚴厲處罰。

足協還說，天津天海俱樂部球員在過去兩年多次出現涉嫌醉酒駕駛機動車的違法行為，影響惡劣，因此決定對該俱樂部提出通報批評，責成俱樂部對日常管理進行整改，並向足協提交整改報告。

張鷺昔日的隊友張修維前年也因醉駕出車禍被捕，他並陪同張修維公安機關接受調查。（影片截圖）

據悉，在2017年8月，當時同樣為天津天海俱樂部效力的張修維因醉駕與6車碰撞，成為中國足壇因醉駕被刑拘的第一人。當時陪張修維到公安機關接受調查的人正是張鷺。

據悉，張鷺來自天津，效力中超聯球隊天津天海，並擔任隊長，亦入選2022卡塔爾世界盃外圍賽國足大軍名單。2005年他曾入選國家集訓名單，成為史上最年輕的國足成員。2010年他首次為國家隊披甲出戰葡萄牙，但始終沒成為國家隊主力。

（綜合報道）