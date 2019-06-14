【生死時速】為逃避醉駕處罰　湘男車頭頂人時速過百狂奔十餘公里

據內地媒體報道，去年11月，湖南長沙一男子吳某為逃避交警追究其醉駕行為，竟然在有人在其車輛引擎蓋上的情況下，駕車衝上高速，並以超過時速100公里的速度在高速公路上行駛十餘公里。這名男子最終被捕。 日前，男子吳某因以危險方法危害公共安全罪被起訴。

去年11月25日下午，吳某駕駛汽車與一女子謝曉（化名）乘坐的私家車發生追尾，雙方就賠償問題協商未果後，謝曉的同車人員選擇報交警處理。

聽到對方報警，吳某鎖車後就跑，不過很快被追回來。隨後，交警趕到現場，要求雙方出示相關證件並將事故車輛撤離現場。

然而，吳某此時卻再次駕車逃跑。吳某說：「我趁著交警讓移車，開著車就跑，對方就開車追我，一直追到長潭西高速口處把我逼停，然後他們四個人下來了，一個女的（謝曉）爬到我車前引擎蓋上，我就沒管她，就踩了油門走了。」

謝曉說，對方頂著車輛引擎蓋上的她直接衝上高速，她害怕得苦苦哀求對方停車，卻被要求先放棄追他。

吳某供述，他在高速上以110碼的速度跑了10餘公里，直到對方沒再追趕才停車。

吳某為什麼要跑？「因為我喝了酒，我在朋友家喝了三兩左右的酒，喝完酒就開車。」吳某說。

經鑒定，被害人謝曉傷情為輕微傷。根據被害單位長潭西高速公路收費站出具的《設備賠償清單》，被撞壞的自動欄杆價值2400元人民幣。

日前，岳麓區檢察院將吳某以危險方法危害公共安全罪起訴至法院。

（潇湘晨报）