【國慶70周年】閲兵及巡遊第3次全流程演練　飛機噴「彩虹」吸睛

國慶70周年閲兵暨巡遊活動將於10月1日在北京舉行，9月21日至9月23日在天安門地區及長安街沿線舉行國慶慶祝活動第3次全流程演練。 北京上空今日（22日）上午出現各式各樣飛機進行演練，有飛機噴射「彩虹」吸引到市民注目。

北京上空出現各式各樣飛機進行演練。（央視）

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北京警方早前發布交通管制通告，由21日起一連3日，天安門地區和相關道路會分階段實施交通管制，以便舉行國慶活動第3次全流程演練。

而長安街採取較嚴的管制措施，警方圍起封鎖線不許人車接近，昨晚有多輛坦克和裝甲車駛經。另有花車駛過附近管制較少的路段，吸引大批民眾圍觀及拍照，有花車展示共產黨章程及「祖國萬歲」等字眼。

通告又指，預演期間和國慶活動當日，天安門廣場及周邊地區民眾出門前，要留意交通等安排，將會燃放煙花。另外，北京警方要求民眾在下星期三（10月2日）前，不得使用「低慢小」航空器，包括航拍機、滑翔傘、航空模型、熱氣球等。

國慶閲兵飛機演練在內地網絡亦引發熱烈討論。央視微博就發表「熱評」指，「彩虹」大飛機「刷屏」，「刷」得無數網民動情，有的「突然哽咽，眼眶泛酸」，亦有人想到「開國閲兵，參閲飛機只有17架，周總理說飛機不夠我們就飛兩遍」。評論又指，「這#盛世中國如你所願#，如億萬網民所願，如全體炎黃子孫所願」。

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