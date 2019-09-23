陽澄湖大閘蟹今開捕　本地蟹商：10月之後才有來港批文消息

江蘇「陽澄湖大閘蟹」今日（23日）開捕。今年大閘蟹不僅產量增加，而且價格也是跟著上升。有蟹商估計，市面上一隻陽澄湖的大閘蟹能賣到60元至90元（人民幣，下同），甚至更高。 內地大閘蟹什麼時候又能來港？《香港01》記者向本港零售商查問，均表示目前仍未接獲任何「出貨」批文消息，要10月1日以後才能知道。

陽澄湖大閘蟹今日早上正式開捕，「開捕節」定在在常熟市沙家浜。（微博）

陽澄湖大閘蟹今日早上正式開捕，「開捕節」定在常熟市沙家浜。據《揚子晚報》報道，今年陽澄湖大閘蟹的產量預計為1400噸，去年是1300噸，價格相較往年有小幅上漲。開捕後陽澄湖大閘蟹將陸續在內地上市，預計在國慶節前後批量上市。

報道引述蟹農徐皓說，相比去年，今年陽澄湖大閘蟹的規格提升了不少，四兩的公蟹和三兩的母蟹，大概需要90元一隻，價格相較往年上漲了一成左右。而四兩的公蟹和三兩的母蟹，佔了全部陽澄湖大閘蟹的一半。

另據蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生透露，今年雖然養殖範圍有限，飼養成本比較高，但產量卻比去年多，預計每隻零售價60元以上，10隻裝大閘蟹禮盒則售約800元。

為防範假貨，當地官方特設「防偽蟹扣」，又加上專用防偽標誌，公眾可以通過掃碼、網絡、微信、電話共四種渠道來進行查驗。（微博）

「陽澄湖大閘蟹」假貨猖獗

對於消費者來說，每年最怕的就是買到假的「陽澄湖大閘蟹」，但市場上卻一直存在有假冒偽劣「陽澄湖大閘蟹」的問題。比如，2017年陽澄湖大閘蟹真實產量為1600噸左右，市值約3億元，但當年總營銷額卻達到300億元，內媒由此推斷市場上99%的陽澄湖大閘蟹都是冒牌貨。

為防範假貨，當地官方特設「防偽蟹扣」，又加上專用防偽標誌，公眾可以通過掃碼、網絡、微信、電話共四種渠道來進行查驗。（微博）

蘇州市網指出，「陽澄湖大閘蟹」特指蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域所產出的，符合一定標準的大閘蟹，產地涉及沿湖常熟市、崑山市、相城區、工業園區，4個縣級行政區域。值得注意的是，只有取得陽澄湖大閘蟹地理標誌產品，專用標誌使用權的主體，經蘇州市陽澄湖大閘蟹地理標誌產品，管理委員會辦公室確認，才可以在店舖招牌、包裝盒上以及宣傳用語中，使用「陽澄湖大閘蟹」、「陽澄湖」字樣。

為防範假貨，當地官方亦特設「防偽蟹扣」，又加上專用防偽標誌，公眾可以通過掃碼、網絡、微信、電話共四種渠道來進行查驗。

內地大閘蟹會否在短期內「來港」？本地蟹商稱，10月之後才有來港出貨消息。（微博）

+ 3 + 2

陽澄湖大閘蟹或無法來港

至於內地大閘蟹會否在短期內「來港」？《香港01》記者致電本地大閘蟹零售商查詢，永富大閘蟹專門店表示，雖然希望入貨，但因為國內未批和檢驗等問題，至今未有陽澄湖大閘蟹「來港」的消息，需要在10月或以後才能得知。

上海鴻福號同樣表示，目前仍未接獲任何「出貨」消息，雖然希望能入口內地大閘蟹，但要到10月1日以後才有相關批文的消息。此外，雖然江蘇大閘蟹有望來港，但相信不會是陽澄湖大閘蟹，而此前兩年都無法進口陽澄湖大閘蟹。