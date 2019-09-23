中國外交部：塔利班代表團來華溝通　推動阿富汗和平和解進程

消息指，塔利班代表團早前到訪北京，並於星期日（22日）與中國阿富汗問題特使鄧錫軍就阿富汗與美國之間的和談問題舉行會晤。 中國外交部今日（23日）證實，塔利班代表團近日來華溝通並獲外交部主管官員接見，稱中國始終致力於推動阿富汗的和平和解進程，也將繼續發揮建設性作用。

阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處主任巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（AFP）

中國外交部發言人耿爽在今日的例行記者會上表示，阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處主任巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）和他的幾位助手近日來華溝通，中國外交部的主管官員同巴拉達爾一行，就阿富汗的形勢以及推進阿富汗和平問題進程交換意見。」

耿爽稱，中方始終高度關注阿富汗的局勢，始終致力於推動阿富汗的和平和解進程，一直同涉阿富汗的有關各方保持著接觸和溝通。同時強調，中方一貫堅定支持「阿人主導、阿人所有」的廣泛包容性的和平和解進程，希望美國和阿富汗塔利班保持談判勢頭，支持對話談判，早日實現民族和解與和平穩定，中方也將繼續發揮建設性作用。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）。（AFP）

據路透社早前報道，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）稱，由9名成員組成的代表團已經前往北京，並於星期日與中國的阿富汗問題特使鄧錫軍舉行會晤。巴拉達爾是代表團團長。

沙欣指出，中國特別代表說，美國與塔利班的協議是和平解決阿富汗問題的良好框架，他們對此表示支持；又引述巴拉達爾對中國官員的話說，是塔利班啟動與美國的談判，並達成了一項「全面協議」，「現在，如果美國總統不能信守自己的諾言，那麼阿富汗進一步的破壞和流血的責任就落在他的肩上。」

中國外交部發言人耿爽。（資料圖片）

今年6月亦曾率團訪京

值得一提的是，今年6月，巴拉達爾亦曾率代表團到訪北京，並與中方有關官員會晤。時任中國外交部發言人陸慷指，中方有關官員同巴拉達爾一行就阿富汗和平和解進程、打擊恐怖主義等問題交換了意見。