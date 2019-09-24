嫦娥四號和玉兔二號完成自主喚醒　開始第十月晝科學探測工作

「中國探月工程」微信公眾號消息，「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車安全度過長達14天的月夜極低温環境，分別於香港時間9月23日下午８時26分和下午22日8時30分受光照成功自主「喚醒」，進入第十個月晝工作期。

「玉兔二號」月球車傳到地球的照片。（「中國探月工程」微信公眾號）

目前，「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車工作狀態正常，地面各測控站和中心數據接收及處理正常。「玉兔二號」月球車至今共行走284.661米。第十月晝工作期，兩器將繼續開展科學探測工作，科研人員也根據第九月晝間獲得的工程和科學數據開展相關研究工作，為探月工程後續任務積累經驗，提供支持。

接受陽光照射自主「喚醒」

據了解，第九月晝期間，「玉兔二號」在月球背面的撞擊坑中發現了不明膠狀物質，月球車操作人員設計駕駛方案，對撞擊坑的深度和濺射物分佈等作科學探測，有望帶來驚喜與科學發現。

第九月夜期間，「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車處於關機休眠狀態。月夜結束後，受陽光照射作用，當兩器太陽翼帆板輸出功率達到喚醒閾值時，兩器就能按照預定程序將一些關鍵設備通電開機，恢復與地面的通訊聯繫。隨後，在地面控制下，建立正常工作狀態。