【中秋節】玉兔二號月背畫「月餅」應節　餡料竟是「宇宙九仁」？

今天（13日）是中秋佳節，中國航天科技集團特別在官方微博上發布一張照片，表示月球車「玉兔二號」特別在月背面上畫了一個「月餅」慶中秋。 其後「月球車玉兔二號」就在官方微博上就以「月餅餡料」來簡介月球的形成，形容月球內部物質是「宇宙五仁」，甚至是「九仁」，用輕鬆手法科普教學。

玉兔二號在月背面上留有一個接近正圓的行駛軌迹，酷似月餅的形狀。（微博）

從照片所見，玉兔二號在月背面上留有一個接近正圓的行駛軌迹，酷似月餅的形狀。值得一提是，月夜長約14個地球日，故玉兔二號現時尚未結束休眠狀態，下次甦醒應在下週五（20日）前後，故照片應是上個月晝或者更早時間拍攝傳回的數據，特別挑選在中秋節當天公開。

對於「月餅」的「餡料」，「月球車玉兔二號」就解釋，科學界主流意見是「大碰撞分裂說」，即地球早期被巨大天體撞擊，散落的軌道上的碎片其後按照質量逐漸分層，較重的物質純鐵沉入中心，形成月核，較輕的物質如橄欖石、輝石等則上浮，形成月幔。最後，剩下的鈣長石就形成月殼。

「月球車玉兔二號」以輕鬆手法簡介月球的形成。（微博）

由於「月餅」太厚，平均厚度超過60公里，加上有複雜層次，故科學家只能推測月球的內部，難以證實。事實上，經探測月球表面400米下至少分為9層結構，主要由不同時期的玄武巖充填形成，不只是「宇宙五仁」，甚至是「九仁」。此外，「月球車玉兔二號」又提到，最近成功用光譜探測儀取得數據，初步證實月幔是以橄欖石和低鈣輝石為主，為科學界的推測提供直接證據。

（微博）