【國慶70周年】慶祝活動第3次演練結束　參與人數達30萬

據新華社今天（23日）消息，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心透露，9月21日下午至23日凌晨，北京天安門地區和長安街沿線舉行了國慶70周年慶祝活動全流程、全要素、全力量演練，演練已圓滿結束。 據介紹，本次演練是慶祝活動最後一次演練，包括慶祝大會儀式、閲兵、群眾遊行、聯歡活動、轉場及應急處置等6項內容，重點檢驗慶祝活動全流程、全要素、全力量的銜接配合，全面提升各方組織指揮和保障體系運行效能。各類參演、觀禮及保障人員達30多萬人。

北京上空出現各式各樣飛機進行演練。（央視）

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報道稱，受閲部隊在天安門廣場重點進行了閲兵式、分列式演練。隨後，各界群眾遊行隊伍依次走過，全裝彩車首次亮相。聯歡活動在22日晚進行演練，首次增加煙花部份燃放任務，多個表演區塊各具特色又渾然一體。

報道指，本次演練的內容、流程及流線完全模擬正式活動。現場組織有序、轉承緊湊、運行順暢，達到預期目標，為正式活動的成功舉辦奠定堅實基礎。北京市有關方面向廣大市民對3次聯合演練的支持表示衷心感謝。慶祝新中國成立70周年活動新聞中心近期將組織集體採訪，介紹群眾遊行和聯歡活動有關情況。

據早前報道，北京警方早前發布交通管制通告，由21日起一連3日，天安門地區和相關道路會分階段實施交通管制，以便舉行國慶活動第3次全流程演練。而長安街採取較嚴的管制措施，警方圍起封鎖線不許人車接近，21日晚有多輛坦克和裝甲車駛經。另有花車駛過附近管制較少的路段，吸引大批民眾圍觀及拍照，有花車展示共產黨章程及「祖國萬歲」等字眼。

北京上空昨日（22日）上午還出現各式各樣飛機進行演練，有飛機噴射「彩虹」吸引到市民注目。

（綜合報道）