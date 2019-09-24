美在聯合國就新疆問題舉行會議　中國外交部：抹黑歪曲干涉內政

美國昨日（23日）在聯合國總部以「保護宗教自由全球呼籲」為題舉辦討論會，除了有美國總統特朗普演講，更邀請被監禁的維吾爾族學者伊力哈木之女菊爾為講者，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在會上批評中國。此外，美國國務院發聲明指，將於24日在聯合國大會期間，舉辦關注新疆少數族裔的活動。 中國外交部批評，美國相關舉動是罔顧事實，顛倒黑白，利用聯合國的場地干涉別國內政的行徑，不會有任何效果。

中國外交部強調，近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士已先後訪問新疆，他們都親眼看到，新疆自治區採取的預防性反恐和去極端化措施取得了顯著成效。（資料圖片）

中國外交部表示，聯合國是國際社會維護公道正義的莊嚴平台。但中方遺憾地看到，美方卻打著宗教信仰自由的旗號，罔顧事實，顛倒黑白，對其他主權國家進行無端指責，這種利用聯合國的場地干涉別國內政的行徑，破壞《聯合國憲章》宗旨和原則，也與聯合國對話合作的精神背道而馳，因此註定不會有任何效果，更不可能得到世界多數國家的支持。

中國外交部又指，尊重和保護宗教信仰自由，是中國《憲法》的明確規定。在涉疆問題上，中國政府和新疆各族人民最有發言權。涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。

中國外交部強調，近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士已先後訪問新疆，他們都親眼看到，新疆自治區採取的預防性反恐和去極端化措施取得了顯著成效，不僅沒有損害當地民眾的宗教信仰自由，而且對國際反恐事業做出了重要貢獻，「這才是事情的真相，不容任何人抹黑和歪曲。」