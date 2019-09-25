國產動畫《姜子牙》明年大年初一上畫　與《哪吒》同屬封神宇宙

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》（以下簡稱《哪吒》）上畫後成績亮眼，目前以超過49億元人民幣的票房，位列中國影史票房第二位。而與《哪吒》同屬「封神宇宙」的動畫電影《姜子牙》今日（25日）則宣布，將於明年1月25日（大年初一）在內地上畫。

電影《姜子牙》宣傳海報。（網上圖片）

《姜子牙》是內地首部將「姜子牙」形象搬上大銀幕的動畫電影。根據《豆瓣網》的介紹，《姜子牙》講述的故事發生於封神大戰之後。昆侖弟子姜子牙，率領眾神戰勝狐妖，推翻了殘暴的商王朝，贏得封神大戰的勝利，即將受封為眾神之長。在巔峰時刻，他卻因一時之過被貶下凡間。失去神力，被世人唾棄。為重回昆侖，姜子牙踏上旅途。在戰後的廢墟之上，他重新找到了自我，也發現了當年一切的真相。

報道稱，《姜子牙》其中一名導演李煒是內地著名的動畫導師與導演，曾參與《寶蓮燈》、《大魚海棠》等影片，而另一位導演程騰也曾憑藉影片《天外有天》拿過「第41屆美國學生奧斯卡獎」的銀獎。

片方光線傳媒在2017年時曾披露，國產動畫「神話三部曲」為《哪吒》、《姜子牙》和《鳳凰》。惟內媒今年8月引述多位光線內部人士證實，「三部曲」中的《鳳凰》已夭折，該項目於2018年11月中止，重啟時間未定，其團隊也已解散，大部分人馬於去年加入《哪吒》團隊，助力《哪吒》的最終完成。

（綜合報道）