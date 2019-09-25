【逃犯條例】台義守大學陸生動粗記兩小過　受襲港生：採法律行動

位於台灣高雄市的義守大學，早前一名就讀大一的港生在宿舍張貼反修例便條紙，遭同校陸生撕毀並被對方侮辱和襲擊。 義守大學今日（25日）召開學生獎懲委員會審議，決定對涉事陸生記兩次小過作處分。受襲港生不滿校方決定，表示將進一步採取法律行動。

涉事港生早前於其宿舍門口設置「連儂牆」，以便條紙砌成「HK」字樣，又寫上「我願榮光歸香港」，「今日香港，明日台灣」等字句。（連登）

義守大學今日召開學生獎懲委員會，經過3小時的討論後，在傍晚公布決議內容。校文表示，經審酌事實及過去學生懲處案例，核予造成衝突的陸生小過兩次處分；同時指出，尊重各方多元意見，在法律保障範圍內，維護師生最大限度的言論自由，主張理性對話與思辨才是大學教育的真諦，不能容忍及接受任何言語或行動霸凌。

對此，受襲港生接受《中央社》採訪時表示，無法接受校方對陸生的懲處決議，不滿陸生方面既沒公開道歉、搬離宿舍，且處分太輕，將進一步採取法律行動。

宿舍門口設置「連儂牆」 港生被陸生「叉頸」

早前報道，涉事港生早前於其宿舍門口設置「連儂牆」，以便條紙砌成「HK」字樣，又寫上「我願榮光歸香港」，「今日香港，明日台灣」等字句。其後引起該校陸生不滿，出言侮辱並屢次撕毀連儂牆，事主阻止時遭到對方「叉頸」。

事件一度在警察局協調，不過涉事港生因不滿校方冷處理，日前透過時代力量市議員發布受襲事件公開信，並提出3點聲明，限期28日前要陸生公開道歉、學校懲處及遷離宿舍，否則不排出提出刑事告訴。

（中央社）