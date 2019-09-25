【國慶70周年】北京十一遊行動員10萬人　400多名港澳台僑參與

慶祝新中國成立70周年活動新聞中心今日（25日）舉辦第二場專題集體採訪活動。 據官方介紹，10月1日國慶節當日在北京舉行群眾遊行，將有約10萬名群眾及70組彩車參與，群眾中包括有400多名港澳台、海外僑胞和外國遊人，屆時還會釋放7萬隻和平鴿和7萬個氣球。到晚上8時，天安門廣場會舉行國慶聯歡活動，當中包括煙花表演。

官方25日在北京介紹群眾遊行和聯歡活動有關情況。（視覺中國）

國慶群眾遊行：展現一幅流動的史詩

據悉，群眾遊行活動以「同心共築中國夢」為主題，約10萬名群眾將以「自由、生動、歡愉、活潑」的形式進行情感表達，將沿長安街由東向西，經過天安門核心區，組成36個方陣及3個情境進行，總時間長65分鐘。

慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部執行指揮張革表示，遊行分為「建國創業」、「改革開放」及「偉大復興」，其中重點展現十八大以來黨和國家事業的歷史性變革及成就，參與的群眾包括各族各界、各行各業，包括「快遞小哥」及「廣場舞大媽」的代表，另外一共有400多名港澳台、海外僑胞和外國遊人參與遊行。

群眾遊行總導演肖向榮透露，遊行重點在展現一幅流動的史詩，將有兩個超級大車隊，分別是對中華人民共和國先輩的致敬車隊，以及展示34省市成就的車隊。

2009年10月1日，國慶60周年大會在北京舉行。圖為當時群眾遊行的景象。（資料圖片/視覺中國）

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國慶聯歡活動：煙花表演營造歡樂氣氛

至於十一當晚的聯歡活動，據聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微介紹，整個活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成，晚上8時在天安門廣場舉行，總時長90分鐘。此次聯歡活動的藝術總監是張和平，總導演是張藝謀，執行總導演是甲丁。

據悉，根據主創團隊的創意策劃，每個表演區都有亮點。其中主題表演區設在金水橋南端的長安街上，3290名聯歡群眾將通過手持光影屏和表演道具進行組圖、立體呈現。在主題表演區東西兩側也會設立10個群眾聯歡區塊，各區塊在各自進行區域性自主聯歡的同時，還將與主題表演、中心聯歡表演進行融合表演，構成一條流動的璀璨的長河，形成萬眾同歡的盛大聯歡場面。

2009年的國慶60周年活動，天安門廣場也有煙花匯演。（VCG）

在煙花表演方面，將通過高空、中空、低空煙花燃放和特殊煙花裝置表演，分波次、多新意地展現煙花藝術的魅力，並配合聯歡活動，形成地空一體的絢麗場景，重在渲染節日氣氛，營造歡樂。

（綜合報道）