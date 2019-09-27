【北上注意】內地實名制升級　12月起新辦電話卡要實施人臉識別

內地加強對電話用戶實名登記的管理。工信部近日印發相關通知，要求電訊企業自今年12月1日起，在實體渠道全面實施「人像比對技術」（人臉識別）措施，確保申請電話卡的人和證件一致，並規定比對一致方可辦理手機入網手續。 據悉，官方文件未列明持有內地電話卡的香港人，會否受到新措施規限。但內地年前實行電話卡實名制時，持有一卡兩號、或在香港申請內地電話卡的港人，最終亦要配合措施。

人臉識別於內地漸見流行，在安保和支付等方面都有不同應用。圖為天津一名顧客在自助超市裏使用人臉識別設備支付。（資料圖片／視覺中國）

工信部指出，新措施是為了落實《反恐怖主義法》和《網絡安全法》等法規，在實現全部電話用戶實名登記基礎上提升電話用戶登記信息準確率，將從三方面來推進電話用戶實名登記管理：

一是為確保電話入網環節的人、證一致，運用人工智能等技術手段，要求電訊企業自今年12月1日起在實體渠道全面實施人像比對技術措施，人像比對一致後方可辦理入網手續。

二是防範治理二次倒賣電話卡，各電訊企業應於今年11月底前，完善電信服務協議條款，明確用戶不得二次轉售、倒賣電話卡，並充分運用海報、廣告、短信等多種方式開展宣傳提醒，引導用戶至正規營業場所購買電話卡。

三是防範用戶名下不知情辦卡，要求電信企業自今年12月1日起通過自有營業廳向用戶提供查詢名下手機號碼的服務，對用戶提出存在異議的手機號碼應立即組織核查和處理。

工信部還表示，下一步將加大監督檢查、強化考核問責，從嚴推進電話用戶實名登記管理。

（工信部網站）