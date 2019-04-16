【農民工討薪】廣西將全面推行實名制支薪平台　保障工資足額發放

內地企業拖欠農民工薪水事件層出不窮，「討薪難」日漸成為嚴重的社會問題。不過據新華社報道，廣西住建廳即將全面推行「桂建通」實名制線上支薪平台，有望保障農民工工資足額發放。

農民工群體龐大，是中國就業市場中的重要組成部分。（新華社）

廣西住建廳指出，為從根源上治理農民工工資拖欠頑疾，自5月1日起，廣西所有在建市政工程建築項目，將全面通過「桂建通」平台直接向工人代發工資。若未通過該平台代發，則將被視為未按月足額發放。

據了解，該平台是廣西住建廳為應對農民工工資被拖欠、保障農民工合法權益而開發的全自治區勞務實名制平台，通過錄入每位農民工實名資料和考勤資料，由銀行代發工資，可實現工資發放實時監管，從根源上保障農民工工資按時足額發放。平台已於去年11月1日上線試運行，今年4月1日正式運行。

根據廣西住建廳此前印發的通知，5月31日前，廣西在建市政工程建築的農民工和項目主要管理人員實名資料錄入率、「桂建通」發卡率、農民工工資專用戶口與平台綁定率、農民工工資平台線上代發率、符合條件項目考勤資料上傳率5項指標要力爭達到100%，以實現對廣西農民工工資發放、施工現場人員考勤記錄的全覆蓋監管。

（新華網）