【希拉克逝世】習近平發唁電致哀　稱希拉克為中國人民的老朋友

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法國前總統希拉克（Jacques Chirac）當地時間26日逝世，終年86歲。

中國國家主席習近平今日（27日）就希拉克逝世向法國總統馬克龍致唁電，代表中國政府和中國人民表示深切哀悼，向法國政府和人民、向希拉克的家人表示誠摯的慰問。

習近平在唁電中表示，希拉克是享譽世界的政治家和戰略家，更是中國人民的老朋友。他為中法全面戰略夥伴關係的建立和發展、推動中歐全面友好合作、促進東西方文明交流互鑒、倡導世界多極化和多邊主義、維護世界和平穩定作出了十分重要的貢獻。他的逝世是法國和法國人民的重大損失，中國人民也失去了一位老朋友、好朋友。

習近平強調，中方高度重視中法關係發展，願同馬克龍共同努力，譜寫中法友好合作新篇章。同日，國務院總理李克強就也希拉克逝世向法國總理菲利普致唁電，表示哀悼和慰問。

希拉克曾到北京大學演講。（資料圖片）

據悉，希拉克生前與中國淵源深厚，對中國文化相當熟悉，也曾多次訪問中國。1978年和1991年，他分別以巴黎市長和法國總理身份訪華；1997年5月、2000年10月、2004年10月和2006年10月，四度以法國總統身份訪華；2009年4月，已經退休的他又以私人身份訪問中國。從北京、上海、陝西、湖北到四川，他的足跡遍及中國多個省市。

（央視新聞）

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