【遊台注意】颱風「米娜」襲台　多班航班取消　台北101暫停營業

遊台注意！颱風「米娜」（台稱：米塔）侵襲台灣，預計今明兩日最接近台灣，北部和東部受較大影響，出現狂風暴雨。 受「米娜」影響，台北市、新北市、花蓮縣等地今日（30日）全日停班停課；多班境內飛機航班取消；港人常去的台北101大樓也暫停營業。不過，高鐵和台鐵今日將維持正常營運服務。

港人常去的台北101大樓今日暫停營業。（資料圖片）

台灣中央氣象局預測，受高壓帶變化及接近陸地影響，「米娜」整體路徑有再往台灣陸地接近的可能；預估要到明天（10月1日）下午到入夜後，整個暴風圈才會明確脱離台灣。

根據氣象局上午8時40分發布的颱風預報，颱風中心位置在宜蘭的東南方約370公里海面上，以每小時27公里速度向西北移動，不斷靠近台灣，料今日下午到晚上風力會明顯加大。

台北、新北等多地停工停課

受「米娜」影響，台灣北部及東部多個市縣宣布今日停止上班、上課，包括台北市、新北市、基隆市、花蓮縣等。台北101商場、觀景台及高樓餐廳亦暫停營業。

交通亦受到較大影響，多班台灣境內航班需要取消。立榮航空宣布，下午2時及以後由台北出發航班取消；下午3時及以後離島返回台北航班取消。華信航空宣布，下午1時45分以後台北起飛及降落航班取消。

此外，南方航空亦宣布，取消今日由桃園機場往返廣州、長沙、張家界、上海、瀋陽的航班。

而台灣高鐵和台鐵將全日維持正常營運服務。