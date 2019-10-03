【10.1國慶】空中梯隊接受檢閲　轟-6N、直-20等裝備首次亮相

周二（1日）是中華人民共和國成立70周年紀念日，北京天安門舉行盛大閲兵儀式。央視報道指，這次接受檢閲的空中梯隊展示出解放軍更加完備的空中預警偵察、遠程打擊、戰略投送、支援保障等力量體系，而轟-6N、直-20等裝備在本次國慶閲兵首度亮相天安門，《香港01》帶你一睹為快。

－ 領隊機梯隊率先飛臨廣場上空，7道彩煙象徵「70年來的光輝歷程」

－ 轟-6N轟炸機首次亮相

此次閲兵的轟炸機梯隊，包括3架轟-6N、6架轟-6K，分為3個3機楔隊。其中，國產新型遠程戰略轟炸機轟-6N是首次亮相。轟-6N不僅可以空中受油，還能夠遠程奔襲、大區域巡航和防區外打擊。

－ 直-20首度亮相閲兵場

同樣接受檢閲的還有陸航突擊梯隊。5架直-9武裝偵察直升機組成偵察警戒分隊，9架直-10武裝直升機組成火力突擊分隊，3架直-19武裝直升機、6架直-20戰術通用直升機、9架直-8B運輸直升機混編為運輸分隊，8架直-19武裝直升機擔任護衛任務。

其中，直-20戰術通用直升機是首次亮相閲兵場。

－ 運-8反潛巡邏機首度參與國慶閲兵

海上巡邏機梯隊亦接受檢閲。空警-500H預警機和運-8反潛巡邏機組成第一楔隊；空警-200H和運-8技術偵察機組成第二楔隊。其中，運-8反潛巡邏機是首次在國慶大閲兵中亮相。

運-8反潛巡邏機，是解放軍首型固定翼反潛巡邏飛機，具有多種搜潛手段，可獨立或協同其他兵力執行海空巡邏、搜索查證、跟蹤監視、搜潛反潛等任務，被視為維護國家領海領空安全、海洋權益的重要力量。

－ 支援保障機梯隊首度亮相閲兵場

此次的支援保障機梯隊均為首次在閲兵場上亮相。（央視新聞）

支援保障機梯隊混編為2個3機楔隊飛來，包括運-9通訊對抗飛機、心理戰飛機、醫療救護機和運-8遠距離支援干擾機、電子對抗偵察機、電子偵察機等6型特種飛機。此次的支援保障機梯隊均為首次在閲兵場上亮相。

支援保障飛機的列裝，有效提升解放軍聯合作戰、全域作戰的能力。其中，運-9心理戰飛機具有續航時間長、壓制功率大、節目制式多等特點，主要擔負軍事鬥爭中的心理作戰、反恐維穩中的心理威懾以及搶險救災中的資訊傳遞任務。

（央視新聞）