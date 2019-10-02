【10.1國慶】大灣區將放映慶祝大會4K粵語版電影　百老匯等有得睇

據《央視新聞》報道，《此時此刻—國慶70周年盛典》的4K直播粵語版電影，將於國慶檔期期間登陸粵港澳大灣區的戲院，目的是希望包括港澳同胞在內的海內外中華兒女，「在觀影中體味新中國70年來不平凡的成就，共享新中國70年的自豪與榮光」。 廣東的華美星美影城等20多間影院，香港的百老匯院線、MCL院線、英皇院線，澳門的永樂戲院等共80多間影院，都將於近期放映該部電影。

中央廣播電視總台、中聯辦及國家電影局周三（2日）在北京聯合舉辦《此時此刻——國慶70周年盛典》4K直播粵語版電影發布會。（央視新聞）

中央廣播電視總台、中聯辦及國家電影局周三（2日）在北京聯合舉辦《此時此刻——國慶70周年盛典》4K直播粵語版電影發布會，中宣部副部長兼中央廣播電視總台台長慎海雄，中聯辦副主任楊健、國家電影局副局長李國奇等都有出席。

據介紹，國慶日當天的慶祝大會等活動是使用4K直播，是中國史上首次將4K超高清訊號通過衛星傳輸引入戲院，全國十多個省份都有觀眾在戲院內，身臨其境地感受慶祝大會、閲兵和群眾遊行的震撼場面。

此次粵語版登陸粵港澳的戲院，更是將畫面、聲效、鏡頭語言和現場情況同時巧妙糅合，全流程、全要素4K體驗，再配以5.1環繞聲，並有知名粵語主持人配以粵語解說，方便粵港澳地區的觀眾。

（央視新聞）