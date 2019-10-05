【10.1國慶】內地長假首4日接待遊客逾5億人　旅遊消費超4千億元

內地不少人都趁「十一」假期外遊，今日（5日）是國慶「黃金周」長假的第5日，各地陸續迎來返程高峰。 文化和旅遊部昨日（4日）發布國慶首4日的旅遊市場情況數據，顯示內地旅遊消費再創歷史新高。全國共計接待國內遊客5.42億人次，按年增長8.02%；國內旅遊收入為4526.3億元（人民幣．下同），按年增長8.58%。

據悉，僅10月4日單日，全國接待內地遊客1.36億人次，按年增長7.44%，旅遊收入1143.8億元，按年增長8.26%。

10月2日，浙江嘉興烏鎮景區迎來遊客參觀高峰。（視覺中國）

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紅色旅遊成國慶旅遊市場「主旋律」

文旅部指出，旅遊企業採取有效措施，方便遊客收看收聽慶祝中華人民共和國成立70周年紀念大會，遊行主題方陣和地方花車展示元素成為遊客的網紅打卡地，紅色旅遊成為國慶假日旅遊市場「主旋律」。

其中北京、井岡山、遵義、南昌、延安、嘉興、廣州等紅色旅遊熱點城市受到遊客歡迎。中共一大會址、南湖紅船、楊家嶺、西柏坡、古田會議舊址、香山革命紀念地等紅色旅遊景區也迎來客流高峰。

10月1日，在河北省雄安新區安新縣，無人機高空拍攝到白洋澱景區停車場爆滿。（視覺中國）

「自駕遊」成為國慶旅遊市場新亮點

此外，自駕游、家庭遊、定製遊、夜間遊、賞秋遊成為國慶旅遊市場新亮點。其中「自駕遊」關鍵詞搜索熱度上漲35%，甘肅、青海、新疆、貴州、皖南川藏等地自駕路線登上熱搜榜。家庭遊、定製遊則引領新時尚。也有更多遊客和市民走進音樂廳、話劇院、電影院、圖書館、博物館。

至於各地景區為應對客流量，亦強化公共交通協調聯動，加強車流監測和分流工作，並調整景區開放時間等；例如北京八達嶺長城景區將開園時間提前至上午6時，閉園時間延長至晚上8時，同時開放部分夜長城等。

另一方面，文旅部指出，隨出遊人次不斷增加，十一假日旅遊安全形勢依然嚴峻，要求各級文化和旅遊行政部門，及各景區要嚴陣以待，落實各項安全措施，確保遊客安全。

（文旅部微信公號）