【10.1國慶】內地假期「代相親」爆紅　剩女爭俾600蚊求「避難」

內地正值國慶長假期，據內地傳媒報道，一種名為「代相親」的服務極其火紅，事緣不少年輕人被家長安排相親後，不願意去又不好意思拒絕，遂紛紛在網上尋找「代相親」。 此類「代相親」可提供人物及形象設定，每次收費600元（人民幣．下同），服務時間約2小時。

「代相親」可提供人物及形象設定，每次收費600元，服務時間約2小時。（網上圖片）

報道引述長期有提供「代相親」服務的商家表示，國慶長假期間前來諮詢的人數有明顯上升，需要排隊預約下單，大有一「代」難求的情況。商家又透露，諮詢者大部分都是女性，不少是已被家長安排三四個相親，部分人甚至整個星期每天都有被安排相親。

有當事人指假期間被安排大量相親，相當苦惱。（網上圖片）

另一名當事人在長假期期間被安排多達5場的相親。（網上圖片）

被安排相親更是連續5天，每天一場。（網上圖片）

對於「代相親」的火紅，一眾網民的評價不一，有網民認為「代相親」對另一方來說是一種不尊重的行為，但亦有網民認為可以理解，年輕人平時工作忙，假期想休息，不願意去家長安排的相親，又不好意思拒絕，「代相親」是可以完美解決問題。

有趣的是，不少網民認為「代相親」最終或會變質，「 兩邊都是代相親的，同事相視一笑，互祝生意興隆！」、「我單身的，願意300的價格代你去相親」、「請幫我介紹這個工作，我想掙錢，順便找個女盆友（女朋友）」、「不說了，以前就是代朋友去相親，結果跟女方結婚了」。

（綜合報道）