【禁蒙面法】中聯辦新界工作部遭噴漆刑毀　負責人強烈譴責

上週五（4日），行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，當晚隨即有大批人士在各區聚集反對。 有示威者在沙田、大圍一帶聚集，破壞政府合署、康文署大樓、港鐵沙田站等設施，而位於沙田小瀝源的中聯辦新界工作部，亦成為示威者攻擊破壞的目標。 今日（6日），中聯辦新界工作部負責人發表談話，對極端激進分子圍攻破壞該部表示強烈譴責。

10月4日晚，有示威者在沙田、大圍一帶聚集，破壞政府合署、康文署大樓、港鐵沙田站等設施。（郭倩雯攝）

中聯辦新界工作部負責人指出，10月4日晚，部分極端激進分子圍攻衝擊位於小瀝源的中聯辦新界工作部，撬下和塗污該部的銘牌，用磚塊、石頭等硬物和竹枝砸爛靠街窗戶，破壞閉路電視攝像頭，並在大門鐵閘、牆壁等處噴塗侮辱國家、民族的標語，甚至試圖撬開大門捲閘。

他批評，這批極端激進分子，氣焰囂張，行為惡劣。「我們對此表示強烈譴責，支持特區政府和警隊依法嚴懲違法暴力分子，保障中央駐港機構的合法權益和員工人身財產安全。」

該負責人又強調，中聯辦新界工作部作為中央駐港機構部門，嚴格依照授權在港履行職責，其法律地位不容挑戰。所有員工絕不畏懼任何形式的恐嚇和攻擊，將一如既往堅守崗位、依法履職，堅定支持止暴制亂，恢復秩序。