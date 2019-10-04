【禁蒙面法】港澳辦、中聯辦支持立法　維護社會安定

香港政府今日（4日）公布，明日（5日）零時零分起實施《禁蒙面法》。《央視》引述中聯辦負責人表示，堅決支持香港政府立法。 中聯辦負責人表示，中央始終堅持「一國兩制」方針不會變、不動搖，但絕不容忍危害國家主權、安全的行徑一而再、再而三發生。

中聯辦負責人表示，中央始終堅持「一國兩制」方針不會變、不動搖，但絕不容忍危害國家主權、安全的行徑一而再、再而三發生。

挑戰「一國兩制」原則底線行徑 必須嚴懲

負責人指，連日來面暴徒多次公然侮辱和焚燒國旗、毀壞國慶標語牌，塗寫侮辱國家和民族的字句。對於這些違反《基本法》和香港本地法律、挑戰「一國兩制」原則底線的行徑，必須依法予以嚴懲。

該負責人強調，中央政府相信行政長官和特區政府，能夠用好香港本地現有法律，依法止暴制亂、恢復秩序，並對此予以堅決支持。他呼籲，香港各界要認清暴力行徑對社會和市民造成的嚴重危害，堅定支持特區政府和香港警方依法採取一切必要措施，維護香港的社會安定。

修例風波以來，港澳辦及中聯辦多次發表評論，支持香港政府工作。（資料圖片）

港澳辦指修例風波正演變成「港版顏色革命」

港澳辦發言人楊光發出聲明，強烈譴責一些反對派和暴力激進份子，在10月1日肆無忌憚的罪惡行徑，認為修例風波已完全變質，正在外部勢力的插手干預下，演變為「港版顏色革命」，某些街頭抗爭正向有預謀、有計劃、有組織的暴力犯罪方向演化，嚴重威脅到公共安全。

他表示，特區政府制訂《禁止蒙面規例》合法合理合情、極為必要，並不影響市民依法享有，包括遊行集會自由在內的各項權利和自由。

稱要更鮮明、更有效止暴制亂

楊光指，當前亂局不能無休止持續下去，已經到了以更加鮮明的態度、更加有效的舉措止暴制亂的重要時刻。又強調堅決支持行政長官林鄭月娥、特區政府和警隊、司法機構，依法採取一切必要措施，懲治所有暴力犯罪分子，以及與各界廣泛對話交流，探索破解深層次矛盾和問題的有效之策，亦相信特區政府有能力維護全體市民，免受暴力恐懼的自由，盡快恢復社會正常秩序。