【諾貝爾文學獎】賠率與村上春樹並列第4　中國作家殘雪何許人也?

諾貝爾文學獎即將在10月10日公布，英國博彩公司Nicer Odds截至今天（7日）的獲獎者預測，一直備受矚目的日本作家村上春樹位列第4，而與之並列的還有中國作家殘雪、俄羅斯作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、肯尼亞作家提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong'o）。 殘雪與村上春樹賠率並列的消息引起內地網民關注，她的作品和背景成為熱議話題，甚至有人說，殘雪是目前為止中國「最接近魯迅的一個作家」。

圖為殘雪。（網上圖片）

殘雪本名鄧小華，1953年生於長沙，祖籍湖南省耒陽，1985年1月首次發表小說，至今已有600萬字作品。殘雪的代表作有《山上的小屋》《黃泥街》《蒼老的浮雲》《五香街》《最後的情人》等。日本河出書房新社、文藝春秋，及美國、意大利、法國、德國的多間出版社，皆出版過殘雪的作品。

殘雪的父親鄧鈞洪1938年參加共產黨，長期在國民黨統治區從事中共地下工作，中華人民共和國成立後曾任《新湖南報》（今《湖南日報》）社長。殘雪自小由外婆照顧，然而外婆在她7歲時餓死。小學畢業後，殘雪失學，其後從事過機床工人、裝配工、無牌醫生、代課教師、裁縫等工作。

殘雪在賠率榜單位列第4。（網站截圖）

殘雪曾猛烈批評中國作家，指他們若不能戰勝自身的民族自戀情結，就無法繼續追求文學的理想。「所以在大陸的文壇，很多作家到了40來歲就開始退化，要麼寫不出作品，要麼用贋品來敷衍，矇騙讀者。這種現象產生的根源在於民族自大的心理。我們的文化摧毀、毒害了我們的天才。」又指中國文化中精神的缺失導致當今的中國大陸文學不能生長、發育。

據悉，文學獎因評審機構瑞典文學院的醜聞2018年沒有公布獲獎者，今年將同時公布2018年和2019年的獲獎者。諾貝爾文學獎亦被認為存在考慮地區平衡的傾向，中東及非洲已10年以上沒有獲獎者。

（綜合報道）