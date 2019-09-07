諾獎得主丁肇中寄語大學新生：推翻多數人觀點才能向前走

9月6日上午，上海復旦大學舉行了2019級本科新生開學典禮，3900餘名新生參加了典禮。當天，復旦大學校長許甯生、諾貝爾物理學獎獲得者丁肇中出席典禮，並為新生寄語。

丁肇中在發言中說，他的家族和復旦大學有著百年淵源。「我的祖父在這兒念書，我的父親在這兒教書，我現在在這給大家演講。」

1976年，丁肇中被授予諾貝爾物理學獎。（網絡圖片）

1976年，丁肇中被授予諾貝爾物理學獎，談到和物理的結緣，他分享了自己的故事。他說，父親是數學系的教授，母親是心理系的教授，兩人都非常反對自己學習物理。「他們跟我說，學物理不是每個人都能學的，要有特別的天賦。我就跟他們說，一個人在世界上只走一次，要靠自己的興趣，為了這個興趣才向前走，這才是有意義的。」

他還打趣說，距離自己獲諾貝爾獎已經過去40多年，幾乎認識每一位獲得諾貝爾物理學獎的科學家。「他們中間，沒有一個是考第一名的，主要的原因，特別是我自己，就是隻對一兩門科學有興趣。」而這一兩門科學，需要花大量的時間和精力來衝刺研究。

「你在學習的時候，一定要記得，書本上的東西都是別人已經做完的，那向前走就一定要推翻書本上的知識，只有這樣才可以向前走。」他勉勵新生，自然科學的精神，不是少數服從多數，而是多數服從少數。「把大多數人的觀點推翻以後，才能向前走。」

（澎湃新聞）