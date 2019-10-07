【戰狼發威】吳京主演電影累積票房超150億　居內地演員票房之首

在《我和我的祖國》、《中國機長》和《攀登者》三部電影主導下，今年內地國慶檔期電影票房已創下47億（人民幣，下同）的新高。 有份主演《我和我的祖國》和《攀登者》的「戰狼」吳京，個人主演電影的累積票房亦一舉突破150億，居內地演員票房之首，同時創下中國影史紀錄。

有份主演《攀登者》和《我和我的祖國》七單元之一的《奪冠》的內地演員吳京，一舉拿下約28億的票房，令其個人累計總票房達到150億。（貓眼專業版）

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截至昨晚（6日），《我和我的祖國》總票房為20.53億，《中國機長》總票房為17.95億，《攀登者》也拿下7.61億的票房。在這三部電影的主導下，今年內地國慶檔期電影票房已創下47億的新高。

其中，有份主演《攀登者》和《我和我的祖國》七單元之一的《奪冠》的內地演員吳京，一舉拿下約28億的票房，令其個人累計總票房達到150億，居內地演員票房榜之首，同時成為中國影史首位總票房破150億的演員。

《戰狼2》總票房達56.8億。（視覺中國）

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票房紀錄有望再創新高

吳京是近年華語影壇的「票房王」。其「票房之路」始於2017年的《戰狼2》，該片總票房達56.8億，入場人次逾1.6億，為中國票房榜冠軍，也是中國至今唯一一部票房突破50億大關的電影。今年年初，吳京主演的科幻電影《流浪地球》又大收46.55億票房，目前位居中國票房榜第三位。僅憑這兩部電影，吳京個人總票房已突破100億。除此之外，吳京主演的《戰狼1》和《殺破狼2》，也各有逾5億的票房。

在主演電影票房大收的背景下，吳京個人身家亦暴漲。雖然具體數據沒有公開，但有內媒曾按照內地電影票房分賬比例原則計算，吳京在《戰狼2》投資8000萬，在票房大收的情況下，能賺回11億左右。

分析認為，《我和我的祖國》最終票房有望超過30億，《攀登者》總票房也能達到10億左右。這意味著吳京的個人票房有望在短期內再創新高，甚至突破160億元。