【和平精英】「戰狼」吳京代言騰訊河蟹版「食雞」　網民意見兩極

騰訊旗下全球熾熱「食雞」遊戲代表《絕地求生：刺激戰場》（PUBG）此前一直無法通過內地廣電審查，只能以測試版營運，無法提供收費服務。 PUBG內地伺服器5月8日突然結束營運，取而代之的是名為《和平精英》的「河蟹版」遊戲，繼承了內地PUBG玩家的資料和遊戲進度，但遊戲中眾多元素與原版大相徑庭，除了充滿愛國主義情節，暴力血腥元素亦全遭替換，「食雞」變作「食蛋糕」，被擊殺的對手則會拋出箱子，與玩家揮手說再見。 《和平精英》的推出引發一些不滿聲音，但上線5日仍然吸金約1.56億港元。遊戲官方今天（29日）在微博宣布，曾演出《戰狼》《流浪地球》等電影的吳京代言遊戲，並擔當「戰地指揮官」，再度引發網民正反兩極意見。

《和平精英》官方發布最新海報，宣布吳京代言遊戲，並擔當「戰地指揮官」。（微博）

+ 11 + 10 + 9

《和平精英》手遊官方今天（29日）發微博宣布由吳京代言，並擔當「戰地指揮官」。微博還附上一張吳京版的遊戲海報，其上寫有「騰訊自研反恐軍事競賽體驗手遊」「原汁原味，體驗升級」等字句。

由於吳京是愛國主義電影《戰狼》以及國產科幻片《流浪地球》的主演，有網民就評論揶揄「戰狼指揮官」，認為遊戲名稱「和平精英」是掩耳盜鈴，又有人直批「山寨遊戲，有錢請人多去做做優化吧」「還自研？臉都不要了？」「哪裏原汁原味？」

不過亦有網民反駁，認為總是將吳京與《戰狼》做聯想，無異於「PTSD患者」（創傷後壓力綜合症）。還有人指出，吳京此前就已為《絕地求生：刺激戰場》拍攝影片宣傳。

網民熱議：