【哪吒之魔童降世】獲代表中國　角逐奧斯卡最佳國際電影獎

今年內地票房冠軍、動畫電影《哪吒之魔童降世》（Ne Zha），將代表中國內地角逐第92屆奧斯卡「最佳國際電影獎」（Best International Feature Film，前稱「最佳外語片獎」，Best Foreign Language Film）。

《哪吒之魔童降世》（Ne Zha）將代表中國內地角逐第92屆奧斯卡「最佳國際電影獎」。（宣布海報）

本屆有93個國家和地區角逐奧斯卡「最佳國際電影獎」。主辦方近日公布名單，當中顯示，《哪吒之魔童降世》獲提名代表中國內地角逐獎項，也是第一部代表內地參加奧斯卡的動畫電影。據了解，中國內地一般都不對外宣傳送選奧斯卡的電影，要等到奧斯卡主辦單位發布完整名單才揭曉。

《哪吒之魔童降世》在今年7月26日上映，至今創下超過49億人民幣票房，是中國影史票房第二高的電影，僅次於2017年上映的《戰狼2》。

+ 5 + 4 + 3

值得一提的是，這也是首次有「80後」導演的作品能代表中國內地角逐奧斯卡。《哪吒之魔童降世》的導演餃子，原名楊宇，出生於1980年，這是他第一次指導動畫長片就可以獲得如此成功，在中國電影史上也很罕見。

奧斯卡主辦單位將在12月16日公布進入初選的十部影片，明年1月13日公布最終入圍的五部，明年2月9日頒獎。