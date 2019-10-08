【逃犯條例】不滿火箭隊莫利撐港示威　內地藝人割席NBA中國活動

因為於Twitter上載支持香港示威的圖片，美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）在中國內地引起輿論不滿，多個贊助商、合作機構、直播平台隨即宣布與火箭隊割席。 事件至今愈演愈烈，即將於本周四（10日）和周六（12日）在上海和深圳舉行的NBA中國賽，已經陸續出現了嘉賓退出的情況。包括李易峰、吳謹言和范丞丞在內的眾多內地藝人，也紛紛發聲明表示會退出NBA近日在中國的活動。

李易峰發表聲明，稱不會出席相關活動。（視覺中國/微博截圖）

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截至今日（8日）中午12時，在新浪微博的熱搜榜，排名第一的話題就是「多位明星退出NBA中國賽」。據內媒統計，目前宣布退出的藝人明星包括李易峰、白敬亭、UNINE、鄭雲龍、范丞丞、吳謹言、周一圍等人，他們通過所在的工作室或資訊站、或本人官方微博發表聲明退出NBA中國賽，並表態稱「始終堅持一個中國原則，堅決維護祖國統一」。

報道稱，「由於諸多大牌娛樂明星退出，NBA中國賽的關注度也受到了影響。」在社交媒體平台上，也有很大網民表示不會去參加「球迷之夜」的活動。有人表示，「本來已經買好明天球迷之夜的票，激動的想著大冷天要穿球衣去見偶像，可是我退票了。」

但由於票務公司受理的情況尚不明確，一些球迷也做好了無法退票的準備，並稱「如果票退不了，就去現場高唱國歌，讓莫雷道歉。球，只是個球；國，一直深愛。」

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

據此前報道，對於莫利支持香港示威所引發的軒然大波，NBA賽會周一（7日）已發表聲明，稱「對莫利冒犯了很多中國朋友和球迷表示遺憾」，火箭球星夏登也出面致歉，惟此舉在美國政界和民間惹起反彈，國外網民怒批NBA為利益向中國「跪低」，迫使NBA總裁施華澄清，NBA支持莫利有言論自由，強調莫利的態度只代表個人。

（綜合報道）