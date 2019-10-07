【NBA】籃網台灣班主譴責莫利撐港獨　美學者批聯盟「雙面人」

火箭總經理莫利（Daryl Morey）一句「Fight For Freedom，Stand With Hong Kong」，引起了極大爭議。 NBA公開聲明宣布「割席」，籃網班主蔡崇信（Joseph Tsai）在社交網上「加多腳」，指出莫利「支持港獨」，傷害了中國球迷感情。

於台北出生的蔡崇信於個人Facebook寫了一封公開信，指自己想不到首次與球迷對話就要談政治。最近才成為籃網班主的他指「NBA是以球迷為先的聯賽」，有成千上萬的球迷對今次事件極度憤怒，指聯盟有必要注意事態發展。他又寫說：「作為30名班主的其中一人，作為一個職業生涯大部分時間在中國工作的中國人，我有必要發聲。」

蔡崇信又指某些話題對於某些國度及社會是不宜提及，指責莫利言論支持「港獨」：「支持中國領土內的分離運動，不論中國政府及中國人民都不能接受。」蔡續稱中國領土及主權完整是「毋庸置疑，不容討論」。蔡其後重提八國聯軍入侵清代北京、日本侵華的歷史，指「中國人對中國領土分裂有沉重的心理負擔」。蔡崇信以此為由，譴責莫利言論「傷害中國及中國14億人感情」，「今次事件帶來的傷害需要長時間復原」。

蔡崇信有多國身分，無中國護照但以中國人自居。（Getty Images）

蔡崇信2017年就已經投資在籃網身上，以23億美元由當時俄羅斯班主普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）手上購入49%籃網股份，並在2019年8月以10億收購普羅科洛夫餘下的股份，正式成為籃網班主及球隊主場巴克萊中心的主席。現年55歲的蔡崇信1964年於台北出生，擁有台灣、加拿大護照及香港永久居民，本身擁有美國國籍但已放棄。來自上海律師世家的他現為中國財團阿里巴巴集團執行副主席。

不少美國球迷批評蔡的言論，指他身為「台灣人但卻出賣自己給中國」，有同城球隊紐約人的球迷更拉愛隊班主落水：「杜倫（紐約人）已經很差了，但完全比不上這傢伙。」同時亦有不少中國球迷向他道謝。

蔡崇公開信信原文。（網上圖片）

夏登「代表」火箭向中國人道歉。（Getty Images）

夏登「衝出嚟」：我們愛中國

事件爆發至今，多方已向中國道歉，火箭主將占士夏登亦主動「耍冧」，在日本東京為新球季備戰時與韋斯保克：「我們道歉，我們都愛中國。」今次「撐港」事件不停發酵，美國著名政治學者Ian Bremmer在twitter上批評，NBA只是向錢看才對中國「跪低」，但又支持反對土耳其專制政府而被通緝的塞爾特人中鋒簡達，實為「講一套做一套」。

簡達就於網上撐NBA：「NBA為自由及民主支持我，這使得整個世界不一樣，希望我們可以建立橋樑，並非摧毀它。」