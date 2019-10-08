【NBA】央視暫停季前賽轉播　外交部：中方立場清楚

因為於Twitter上載支持香港示威的圖片，美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）在中國內地引起輿論不滿，多個贊助商、合作機構、直播平台隨即宣布與火箭隊割席，內地多位藝人亦表態退出NBA在中國的相關活動。 央視旗下的體育頻道以及騰訊體育，今日（8日）均發表聲明稱，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。外交部同日表示，中方的立場已非常清楚，並稱「跟中方開展交流與合作，卻不瞭解中國的民意是行不通的」。

央視發聲明稱，決定立即暫停NBA賽事轉播安排。（微博截圖）

央視的聲明稱，注意到正在日本參加活動的NBA總裁施華回應侯斯頓火箭隊總經理莫利發表「涉港不當言論」一事。「對施華聲稱支持莫利自由表達權利的說辭，我們予以強烈不滿和反對。我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。」

聲明表示，央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，並立即排查涉及NBA的一切合作交流。此前，央視體育頻道曾在周二（6日）發表聲明稱，已決定即日起暫停涉及火箭隊俱樂部的賽事轉播等一切合作交流事宜。如今則擴大到暫停轉播NBA在中國的賽事。

此外，騰訊體育同日也發聲明稱，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排，並開始為開通火箭球隊「特權包」的用戶進行退款。

外交部發言人耿爽8日回應央視暫停NBA賽事轉播一事。（網上圖片）

同日，有記者就莫利風波一事，向中國外交部發言人耿爽提問：「中方是否在利用其影響來妨礙言論自由？」耿爽回應稱，中國駐侯斯頓總領館已經就侯斯頓火箭俱樂部有關人士的錯誤言論向對方提出了嚴正交涉，中國籃球協會以及侯斯頓火箭隊的中方合作夥伴都相繼發表了聲明，「中方的立場已經非常清楚了」。

他還說，建議關注一下普通中國民眾對此事的反應和他們的態度。「跟中方開展交流與合作，卻不瞭解中國的民意，這是行不通的。」

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（資料圖片/視覺中國）

據此前報道，對於莫利支持香港示威所引發的軒然大波，NBA賽會周一（7日）已發表聲明，稱「對莫利冒犯了很多中國朋友和球迷表示遺憾」，火箭球星夏登也出面致歉，惟此舉在美國政界和民間惹起反彈，國外網民怒批NBA為利益向中國「跪低」，迫使NBA總裁施華澄清，NBA支持莫利有言論自由，強調莫利的態度只代表個人。

（綜合報道）