【世園會】出席閉幕式並致辭　李克強：改革開放中同推發展及環保

為期162天的2019年中國北京世界園藝博覽會在周三（9日）正式閉幕，國務院總理李克強出席閉幕式並致辭。 李克強強調，中國仍然是世界上最大的發展中國家，將繼續堅持以經濟建設為中心，把發展作為解決一切問題的基礎和關鍵。

李克強指，今年的世園會以「綠色生活，美麗家園」為主題，全球有110個國家和國際組織、120多個非官方參展方積極響應，是歷史上參展方最多的一屆世園會。李克強亦提到，中國成立至今70年來，經濟社會發展取得舉世矚目的成就，生態文明建設實現歷史性的進展，21世紀以來全球綠化面積增加5%，其中1/4的貢獻就是來自中國。

李克強出席閉幕式並致辭。（影片截圖）

李克強表示，中國面臨發展經濟、改善民生、加強生態環境保護的繁重任務，將堅持統籌兼顧，在改革開放中協同推動高質量發展和生態環境高水平保護，堅定走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展之路。李克強又重申，中國會加強生態文明領域交流合作，推動成果分享，將力所能及地幫助發展中國家培育綠色經濟、實現可持續發展，並期待國際社會共同努力，為子孫後代建設一個美麗的地球家園，攜手努力來推動人與自然和諧發展，共創人類美好未來。

2019年中國北京世界園藝博覽會在周三正式閉幕。（新華社）

據此前世園會執委會執行主任高燕在國新辦記者會上介紹，今年的世園會共舉辦近3300場活動，吸引934萬中外觀眾參觀，總體營運工作平穩有序，觀眾遊園體驗良好。

（新華社）