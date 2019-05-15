【缺德】100多隻開幕半個月剩17隻　遊客狂偷北京世園會金色小鳥

2019年中國北京世界園藝博覽會內，濕地溪谷景點的欄桿上原本有百多隻裝飾用的金色金屬小鳥模型，如今卻只有17隻「倖存」。 北京世園會開幕僅半個月，絕大多數金色小鳥已經被缺德遊客硬生生拔斷偷走。

據內地傳媒報道，濕地溪谷景點位於世園會國際館南側，芳草之上有一座石橋，兩側設有灰色欄杆，上面有百多隻用螺絲固定的金色金屬小鳥模型。小鳥憨態可掬，雖然體積細小，但錯落有致地停留在欄杆，為濕地溪谷點綴許多生機和趣味。

小鳥憨態可掬，雖然體積細小，但錯落有致地停留在欄杆，為濕地溪谷點綴許多生機和趣味。（北京晚報）

報道指，世園會在4月28日開幕，內媒記者5月1日入園時仍見到遊客爭相與金色小鳥合照，未料再於周一（13日）重遊時，驚見欄杆上只剩下17隻金色小鳥，一旁更有保安人員貼身保護。保安向內媒記者展示被裝在環保袋中的金色小鳥，「你看，兜子裏都是我們現場追回來的，有30多個」，不少顯然是被硬生生拔斷。

保安表示，這批金色小鳥稍後會被重新安裝回欄杆上，「肯定會焊接得更牢固些」。北京世園會亦透過微信公眾號展示諸多會場內的「小可愛」，呼籲遊客要文明遊覽，「遊覽世園、享受美好時光的同時，也記得好好愛護它們哦！」

保安貼身保護「倖存」的金色小鳥。（北京晚報）

報道又提到，不少遊客的不文明行為都是「惡小為之」，但事實上不單是不道德，更涉嫌違法。據相關規定，故意損毀公私財物的可被處以5日以上10日以下拘留，可以並處五百元以下罰款，更將會被納入黑名單。

（北京晚報）